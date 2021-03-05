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هدف ماونت يمنح تشيلسي فوزا مستحقا في ملعب ليفربول

5
MARCH
2021
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استعاد تشيلسي مكانه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما منحه هدف ميسون ماونت الرائع في الشوط الأول فوزا مستحقا 1-صفر على مضيفه ليفربول.
 
وسدد ماونت كرة منخفضة في شباك أليسون في الدقيقة 42 لينتزع تشيلسي تقدما عن جدارة بعدما أُلغي هدف تيمو فيرنر.
 
وأظهر فريق المدرب توماس توخيل تنظيما دفاعيا رائعا في الشوط الثاني مع تحسن ليفربول بعد الاستراحة.
 
وعانى ليفربول، الذي أخرج محمد صلاح في الشوط الثاني وسط استياء اللاعب المصري، لصنع الفرص ليسقط للمرة الخامسة على التوالي في الدوري على ملعبه لأول مرة في تاريخه بعدما كان حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 68 مباراة سابقة في أنفيلد.
 
ويملك تشيلسي، الذي لم يخسر منذ تولي توخيل المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد في يناير، 47 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطة واحدة على إيفرتون الذي انتصر على وست بروميتش ألبيون في وقت سابق من اليوم.
 
وتحطمت آمال ليفربول في الدفاع عن لقبه وتراجع فريق المدرب يورجن كلوب إلى المركز السابع وله 43 نقطة من 27 مباراة.
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