توخيل يتفوق على كلوب تشيلسي يتخطى ليفربول ويقفز للمركز الرابع

تشيلسي بهذا الفوز قفز للمركز الرابع برصيد 47 نقطة بينما بقي الريدز عند 43 نقطة بعد ان خسر خمس مباريات متتالية على ارضه.

اللقاء بدأ بشكل سريع بين الطرفين واعتمد تشيلسي على سرعة فيرنر وتمريرات زياش بينما بدا ليفربول تائها في الملعب مفكك الصفوف وضياع نجومه.

سجل فيرنر الهدف الاول الا ان الحكم الغاه بداعي التسلل بعد العودة الى تقنية الفيديو الا ان مجهود ماونت الفردي لم يكن فيه اي شك مانحا فريقه التقدم 1 – 0.

في الشوط الثاني اجرى كلوب بعض التغييرات محاولا تبديل الامور الا ان محاولات الريدز كانت خجولة ووقفت امام حارس البلوز الذي حافظ على شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز البلوز 1 – 0 على الريدز.