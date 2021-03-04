وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم التعادل السلبي على نتيجته.

وفي الدقيقة 55 إفتتح التشيلي اليكسيس سانشيز التسجيل للإنتر قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني بعد سبع دقائق إثر تمريرة حاسمة ومجهود فردي مميز من البلجيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يسجل هيرناني جونيور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71.