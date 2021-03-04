A+
A-
عزز إنتر ميلانو صدارته بفوزه المستحق على مضيفه بارما 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب اينيو تارديني ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم التعادل السلبي على نتيجته.
وفي الدقيقة 55 إفتتح التشيلي اليكسيس سانشيز التسجيل للإنتر قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني بعد سبع دقائق إثر تمريرة حاسمة ومجهود فردي مميز من البلجيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يسجل هيرناني جونيور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71.
ورفع إنتر ميلانو رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الكالتشيو فيما تجمد رصيد بارما عند 15 نقطة في المركز ما قبل الأخير.