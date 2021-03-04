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كشف جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أنه يخطط لاعتزال لعب كرة القدم بحلول يونيو 2023 بحد أقصى، لكنه لم يستبعد اتخاذ القرار قبل هذا الوقت.

ويرتبط حارس المرمى (43 عاما) بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري ولم يتوصل بعد لاتفاق بتمديد التعاقد مع بطل إيطاليا.

وقال بوفون في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية: "في تفكيري أن هنا كفترة زمنية بحد أقصى للتوقف وهي يونيو 2023".

وأضاف "الحارس المخضرم الفائز بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات" هذا أقصى موعد على الإطلاق، لكن ربما أتوقف خلال 4 أشهر".

وسبق لبوفون، الفائز بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، أن قال في2017 إنه سيعتزل في العام التالي، لكنه انتقل حينها إلى باريس سان جرمان الفرنسي لمدة عام واحد قبل أن يعود إلى يوفنتوس.

وشارك بوفون في 10 مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم.