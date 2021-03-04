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ميلان يتعثر مجددا وكيسي ينقذه من الخسارة

4
MARCH
2021
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سجل فرانك كيسي هدفا من ركلة جزاء في الرمق الأخير، لينقذ ميلان ويقوده للتعادل 1-1 مع أودينيزي، الأربعاء، مما يعطي الفرصة لغريمه إنتر ميلان للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي.
 
وأظهر ميلان بعض اللمحات لعودته إلى مستواه بفوزه الرائع 2-1 على مضيفه روما، الأحد، لكن غياب هدافه زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان تشالهان أوغلو للإصابة كان واضحا أمام أودينيزي.
 
وعانى ميلان لاختراق دفاع الزوار في غياب إبراهيموفيتش، وارتكب الحارس جانلويجي دوناروما خطأ كلف فريقه هدفا في الدقيقة 68 حين فشل في التعامل مع ضربة رأس رودريغو بيكاو.
 
لكن ينس ستريغر لارسن جناح أودينيزي لمس الكرة بذراعه داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح كيسي فرصة انتزاع نقطة لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء.
 
وجمع ميلان 4 نقاط من آخر 4 مباريات بالدوري، فيما بات إنتر المتصدر يملك فرصة توسيع الفارق إلى 6 نقاط اذا تغلب على بارما المتعثر، الخميس.
 
ويحتل ميلان المركز الثاني ولديه 53 نقطة، فيما يملك أودينيزي 29 نقطة في المركز 11.
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