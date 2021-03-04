ضمن فعاليات الجولة 29 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد واهدر اليونايتد فرصة تعزيز مركزه الثاني اكثر في جدول الترتيب حيث فشل الشياطين الحمر من تقديم ادائهم الهجومي المعتاد.
وفي الشوط الاول فرض لاعبو اليونايتد ايقاعهم الهحومي على مجرياته وسط تكتل لاعبي كريستال بالاس في مناطقهم الدفاعية ولم يمنح الشياطين الحمر خصمهم اي مجال للتحرك حيث ضغط ابناء المدرب اولي غونار سولسكايير بقوة على مرمى الخصم في محاولة لخطف هدف التقدم وتحصّل نيمانيا ماتيتش على محاولة خطيرة ولكن تسديدة الاخير مرت بمحاذاة القائم، وبعدها اهدر ماركوس راشفورد محاولة خطيرة امام مرمى كريستال بالاس بعد تسديدة جانبت القائم الايسر وبدوره لم ينجح لاعبو كريستال بالاس من القيام بأي ردة فعل هجومية لتغيب خطورتهم بشكل كامل في ظل سيطرة كبيرة للاعبي اليونايتد وانما بغياب الفعالية الهجومية امام المرمى لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين.