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ضمن فعاليات الجولة 29 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد واهدر اليونايتد فرصة تعزيز مركزه الثاني اكثر في جدول الترتيب حيث فشل الشياطين الحمر من تقديم ادائهم الهجومي المعتاد.

وفي الشوط الاول فرض لاعبو اليونايتد ايقاعهم الهحومي على مجرياته وسط تكتل لاعبي كريستال بالاس في مناطقهم الدفاعية ولم يمنح الشياطين الحمر خصمهم اي مجال للتحرك حيث ضغط ابناء المدرب اولي غونار سولسكايير بقوة على مرمى الخصم في محاولة لخطف هدف التقدم وتحصّل نيمانيا ماتيتش على محاولة خطيرة ولكن تسديدة الاخير مرت بمحاذاة القائم، وبعدها اهدر ماركوس راشفورد محاولة خطيرة امام مرمى كريستال بالاس بعد تسديدة جانبت القائم الايسر وبدوره لم ينجح لاعبو كريستال بالاس من القيام بأي ردة فعل هجومية لتغيب خطورتهم بشكل كامل في ظل سيطرة كبيرة للاعبي اليونايتد وانما بغياب الفعالية الهجومية امام المرمى لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو اليونايتد ضغطهم الكبير على مرمى الخصم في محاولة لاقتناص الفوز ولكن التنظيم الدفاعي المميز للاعبي كريستال بالاس صعّب من مهمة الشياطين الحمر بشكل كبير وبدوره لجأ ابناء المدرب رودي هودسون الى الاعتماد على الهجمات المرتدة لضرب تقدم لاعبي اليونايتد الى الامام، وبعدها لجأ مدربا الفريقين الى اجراء التبديلات في صفوفهما في محاولة لتحسين المردود الهجومي بشكل اكبر ونجح لاعبو كريستال بالاس من تهديد مرمى اليونايتد ولكن فعاليتهم الهجومية غابت امام المرمى في ظل اداء باهت من قبل لاعبي اليونايتد حيث فشلوا من الضغط بقوة على مرمى الخصم، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة تحصّل مايسون غرينوود على فرصة ذهبية لمنح فريقه هدف الفوز ولكن تسديدة النجم الانكليزي مرت فوق العارضة بقليل ليخفق في منح فريقه الفوز وبدوره لم ينجح لاعبو كريستال بالاس من القيام بأي ردة فعل تذكر لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الجانبين