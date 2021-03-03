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دولة عربية تدخل المنافسة لشراء إنتر ميلان

3
MARCH
2021
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تعاني شركة "سونينغ" الصينية، المالكة لنادي إنتر ميلان لكرة القدم، من مشاكل مالية كبيرة جراء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، وهو ما دفعها لطرح فكرة بيع أغلبية أسهم الفريق الإيطالي.
 
وترغب الشركة الصينية العملاقة في الحصول على مبلغ يفوق 200 مليون يورو من الصفقة، ووضعت موعدا نهائيا لإغلاق العروض، وهو يوم 31 مارس الحالي.
 
وذكرت تقارير إعلامية إيطالية وفرنسية، أن الصندوق السيادي القطري، دخل المنافسة لشراء 68.55 بالمئة من أسهم الفريق الإيطالي، وينافسه صندوق الاستثمار في لندن "bc partners".
 
وتملك قطر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وترغب في ضم إنتر ميلان الإيطالي أيضا من خلال استغلال الصعوبات المالية للشركة الصينية المالكة.
 
وينفرد إنتر ميلان حاليا بصدارة الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن مطارده وجاره ميلان.
 
المصدر: وكالات 
Reuters
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