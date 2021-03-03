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برباعية.. مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو اللقب السابع

3
MARCH
2021
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واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو اللقب السابع في تاريخه بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 4-1، الثلاثاء، في افتتاح المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وسجل البلجيكي لياندر ديندونكر (15 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي غابريال جيسوس (80 و90+3)، والجزائري رياض محرز (90) أهداف مانشستر سيتي، مقابل هدف وحيد لكونور كوادي في الدقيقة 61.
 
والفوز هو الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والـ20 له هذا الموسم، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة مبتعدا بفارق 15 نقطة مؤقتا عن أقرب مطارديه، جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس الأربعاء.
 
ووضع مانشستر سيتي ضغطا كبيرا على جاره يونايتد قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل في المرحلة 27، وهي على الأرجح العقبة الأخيرة أمام فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في طريقهم إلى استعادة اللقب من حامله ليفربول.
 
ويخوض مانشستر سيتي بعدها مباريات في المتناول نسبيا ضد ساوثمبتون وفولهام، قبل أن يحل ضيفا على ليستر سيتي الثالث، ثم يلعب مع ليدز يونايتد وأستون فيلا قبل استضافة تشلسي.
 
كما حقق مانشستر سيتي الفوز الـ21 على التوالي في مختلف المسابقات، وبات على بعد انتصارين لتحطيم الرقم القياسي الموجود بحوزة الفريق السابق لغوارديولا بايرن ميونيخ الألماني.
 
وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ28 على التوالي في مختلف المسابقات، وعادل رقمه القياسي الذي حققه سابقا.
 
وتعود آخر خسارة لفريق غوارديولا في الدوري إلى 21 نوفمبر الماضي، عندما سقط أمام توتنهام صفر-2 ليتراجع حينها إلى المركز الحادي عشر، قبل أن يستعيد توازنه تدريجيا ويهيمن على البريميرليغ الذي أحرز لقبه في 2018 و2019 من ضمن مجمل 6 ألقاب.
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