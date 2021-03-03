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يوفنتوس ينتفض.. ورونالدو يسرق الأضواء كالعادة

3
MARCH
2021
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أحرز كريستيانو رونالدو هدفه رقم 20 في الدوري الإيطالي هذا الموسم خلال مباراته رقم 600 في مسابقات الدوري، ليساهم في فوز يوفنتوس 3-صفر على سبيتسيا، الثلاثاء، وتقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط.
 
وسجل النجم البرتغالي الهدف الثالث لفريقه في الدقائق الأخيرة، بعد أن هز ألفارو موراتا وفيدريكو كييزا الشباك في وقت سابق من الشوط الثاني.
 
وأصبح رونالدو، الذي سدد أيضا في القائم خلال الشوط الأول، أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في آخر 12 موسما في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى.
 
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة، خلف ميلان الذي يملك 52 نقطة وإنتر ميلان المتصدر برصيد 56 نقطة، قبل أن يلعب الفريقان هذا الأسبوع ضد أودينيزي وبارما على الترتيب.
 
وبعد تعثر فريق المدير الفني أندريا بيرلو بتعادله مع مضيفه فيرونا، السبت، كان يدرك أنه لا مجال لإهدار المزيد من النقاط بعد تأخره بـ10 نقاط خلف إنتر المتصدر.
 
لكن يوفنتوس فقد المدافع ماتيس دي ليخت بعد إصابته أثناء الإحماء وواجه صعوبات في بداية المباراة، وكانت أقرب فرصة أتيحت له عندما انطلق رونالدو داخل منطقة الجزاء وسدد في القائم.
 
وكان قرار إشراك موراتا وفيدريكو برنارديسكي قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء حاسما، ومرر الجناح إلى المهاجم الإسباني ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ ديسمبر بعد 60 ثانية من نزوله الملعب.
 
وساهم برنارديسكي في الهدف الثاني عندما مرر إلى كييزا داخل منطقة الجزاء، ليهز الشباك من المتابعة بعدما أنقذ الحارس إيفان بروفيدل محاولته الأولى.
 
وانطلق رونالدو بعد ذلك ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 ويحسم انتصار يوفنتوس، رغم أن سبيتسيا أهدر فرصة تسجيل هدف شرفي عندما أنقذ الحارس فويتشيش تشيزني ركلة جزاء نفذها أندريه غالابينوف في آخر لعبة بالمباراة.
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