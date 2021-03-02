اجتماع افتراضي مع الأهالي والناشئين بالتنس. فيصل: نولي اهمية كبيرة للجيل الواعد

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في اطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد اللبناني للتنس مع عائلة اللعبة عبر تطبيق "زوم" وحرصه على التواصل الدائم مع عائلة لعبة التنس في هذه الظروف ،عقد اجتماع ضم رئيس الاتحاد أوليفر فيصل وعدد من اعضاء الاتحاد مع اهالي اللاعبين الناشئين واللاعبين الناشئين(تحت ال16 سنة) .

وشرح فيصل الآلية المعتمدة لعودة النشاط الى ملاعب التنس وحض اللاعبين الناشئين على اكمال تدريباتهم فور عودة العجلة الرياضية الى الدوران.

وأكد ايلاء الاتحاد الأهمية الكبير للجيل الواعد أمل المستقبل ومواصلة اشراك منتخبات لبنان للفئات العمرية في البطولات والمسابقات الخارجية فور توفّرالظروف الصحية وهي مشاركات بدأت منذ سنوات عدة ولها الصدى الايجابي خاصة لتاحية تطوير مستوى لاعبي وطن الأرز .

كما دعا الأندية الى اعتماد جميع الفئات العمرية الناشئة للذكور والاناث في الدورات التي ستنظمها في العام الجاري لما للجيل الناشئ من أهمية كبيرة في نشر اللعبة وفي السعي لمستقبل واعد للاعبين اليافعين.

وأكد فيصل سعي الاتحاد لرعاية واحتضان الجيل الواعد خاصة في هذه الظروف .ثم كانت مداخلة لأعضاء الاتحاد ولأهالي اللاعبين الذي شكروا رئيس واعضاء الاتحاد على الجهود الذي يبذلونها لرعاية ودعم الجيل الواعد ووضع كافة الامكانات بتصرّف اللاعبين الناشئين أمل المستقبل.