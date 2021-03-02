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إنجاز للمتزلّج الناشئ إيلي طوق بتأهله إلى الألعاب الأولمبية الشتوية

2
MARCH
2021
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عادت بعثة الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج  بعد مشاركتها في بطولة العالم لتزلج العمق التي أقيمت في المانيا .وشارك متزلجون وطن الأرز  في سباقات ال 5 كلم سيدات ، 10 كلم رجال و سبيرنت 1.2 كلم مختلط.
 
وقد حقق المتزلّج  ايلي طوق(المولود في العام 2002)  إنجازاً لبنانياً  بحلوله في المركز 54 مما خولته هذه النتيجة  الى التأهل  تلقائيا" للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في الصين في العام 2022 .
 
إشارة الى ان اللاعب طوق كان قد مثّل لبنان في دورة الألعاب الاولمبية للناشئين  التي أقيمت في لوزان(سويسرا) العام الفائت.
 
ترأس البعثة نائب رئيس الإتحاد فيكتور أبو سعد و ضمت المتزلجين  شربل  نعمة، بول كيروز،سليم لظم  وايلي طوق  والمتزلجات  ايغات فخري، نور كيروز وراكيل سكر تحت إشراف المدربة الأرجنتنية لولا لوفيسولو.
 
وجاءت  مشاركة لبنان في مسابقة  تزلج العمق في بطولة العالم لهذه السنة بعد "ورش عمل" إمتدت لعدة سنوات ووفق برنامج تدريبي مكثف  إعتمده الإتحاد اللبناني للتزلج مع مدربين أجانب تحت إشراف ريمون سكر الذي كان يرأس المنتخبات الوطنية قبل تسلمه أمانة الصندوق في الإتحاد الحالي.
 
وفي سياق متّصل،هنأ رئيس وأعضاء الإتحاد المتزلجين  المشاركين وخاصة إيلي طوق الذي سيشارك العام المقبل في الألعاب الأولمبية الشتوية.
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