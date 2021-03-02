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تضمّنت مداخلة للدكتور ظريفة دورات و اجتماعات مكثفة لحكام الإتحاد اللبناني للتايكواندو

2
MARCH
2021
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على الرغم  من  الصعوبات التي تمرّ بها البلاد من أزمات اقتصادية و صحية والإقفال العام بسبب وباء  كورونا و تزايد  أعداد المصابين بهذا الوباء ، لم تتوقف لجنة الحكام في الإتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة المحاضر الدولي و نائب رئيس حكام آسيا الماستر دانيال خوراسانجيان عن اعمالها و اجتماعاتها الدورية.
 
وبعد تسمية الحكام المشاركين في "الدوري اللبناني" الذي سينظمه الإتحاد برئاسة الدكتور حبيب ظريفه الاسبوع الجاري ، نظّمت اللجنة معسكرًا تدريبيًا للحكام تضمّن اكثر من 16 اجتماعًا عبر تطبيق "زوم"، تخطى الأربع ساعات في كل اجتماع، حيث قام فيها خوراسانجيان  بشرح مفصل لكل بنود قانون التحكيم في الإتحاد الدولي ووظيفة كل حكم بحسب مركزه، وإستعراض جميع الحالات التحكيمية الممكن حصولها خلال المباريات. وتمّ اختيار عشرة  حكام دولييـن ووطنييـن لمـركزالـ ( Video Replay) و تم تدريبهم ببرنامج خاص لهذا الموقع. وأخيرّا تطرق خوراسانجيان الى التحضيرات الإحترازية المتخذة في الدوري اللبناني لفئة الكبار(تحضيرا لبطولة آسيا التي يستضيفها لبنان و التصفيات الاولمبية لقارة آسيا) وكيفية تطبيق بروتوكول السلامة الخاص لمنع انتشار وباء كورونا. 
 
كما شارك جميع  الحكام في "ورش عمل" اطلقها رئيس لجنة الحكام  لتوحيد القوانين من خلال تدريبات مكثفة و تحضير كُتيّب موحّد يتضمن جميع التفاصيل لقوانين المنافسات و لأي حالة ممكنة في جميع المواقع التحكيمية.
 
و قد انضمّ رئيس الإتحاد الدكتور ظريفه لتدريبات الحكام و قام بمداخلة مطوّلة أشاد فيها بالجهود الجبارة التي تبذلها لجنة الحكام  و الحكام لتطوير ورفع مستوى التحكيم في لبنان و جهوزيتهم لإدارة مباريات شفافة و عادلة تتماشى مع رؤية الإتحاد. كما شاركهم الرئيس تطلعات و برنامج الإتحاد محلياً و دولياً و أجاب على اسئلتهم وابلغهم انه يتابع نشاطاتهم بأدق التفاصيل مع رئيس اللجنة.وختم بحضّهم على المثابرة و بذل جهودهم لتقديم افضل ما لديهم خلال البطولات و تمنى لهم كل التوفيق.
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