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أطباء ريال مدريد يوجهون نصيحة لزيدان

2
MARCH
2021
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وجه الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد لكرة القدم، نصيحة للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، بشأن لاعب خط وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.
 
وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن الجهاز الطبي لريال مدريد، حذر زيدان من خطورة الاعتماد على فالفيردي بشكل أساسي أمام ريال سوسييداد.
 
ويستقبل ريال مدريد نظيره ريال سوسييداد، اليوم الاثنين، على ملعب "ألفريدو دي سيتفانو"، وذلك ضمن مباريات الجولة 25 لليغا المحلية.
 
وطلب أطباء الفريق الملكي من زيدان في حال إذا قرر الزج بفالفيردي، أن يكون ذلك لمدة 25 دقيقة كحد أقصى، خوفا من تعرضه لانتكاسة جديدة، وذلك على الرغم من أدائه الجيد في التدريبات.
 
وعاد فالفيردي إلى تدريبات "الميرينغي" بعد تعافيه من الإصابة التي غاب على إثرها لمدة شهرين تقريبا.
 
 أما في حالة رغبة زيدان في الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال مباراة أتالانتا الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا، لتعويض غياب زميله البرازيلي كاسيميرو، فعليه إشراكه تدريجيا في مباريات الليغا، لاكتساب حساسية المباريات.
 
ويلعب ريال مدريد مع أتالانتا في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يوم 16 مارس الجاري.
روسيا اليوم
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