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الزمالك يقف عاجزا أمام حارسه السابق

2
MARCH
2021
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سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه وادي دجلة وحارسه المتألق محمد عبد المنصف، في ختام منافسات المرحلة 14 من الدوري المصري، الاثنين.
 
وبتلك النتيجة أنهى وادي دجلة مسلسل هزائمه المتتالية رافعا رصيده إلى 8 نقاط، وإن بقي متذيلا الترتيب في المركز الثامن عشر، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط فقط عن غريمه وملاحقه الأهلي الذي يمتلك 3 مباريات مؤجلة.
 
وفرض الزمالك سيطرته على الشوط الأول، وكاد المغربي أشرف بنشرقي يضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 5 مستغلا خطأ دفاعيا، فاستخلص الكرة وانفرد لكنه سدد في قدم عبد المنصف.
 
مع مرور الوقت تخلى لاعبو دجلة عن تراجعهم الدفاعي وشكلت هجماتهم المرتدة خطورة على مرمى الزمالك.
 
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 87 بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، إثر لمسة يد من البديل حسام عرفات، لكن عبد المنصف حارس الزمالك السابق نجح في التصدي لتسديدة عبد الله جمعة مدافع الأبيض.
 
وفي مباراة أخرى، حقق إنبي فوزا صعبا على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف على ملعب الإسكندرية، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الرابعة.
 
وسجل هدف فوز إنبي رامي صبري في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، رافعا رصيد فريقه إلى 22 نقطة تقدم بها إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 18 نقطة في المركز العاشر.
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