ريال مدريد ينتزع التعادل أمام سوسيداد في الليغا

A + A -

شارك فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بديلا لينتزع التعادل 1/1 مع ريال سوسيداد أمس الاثنين، لكن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تراجع في سباق اللقب قبل مواجهته ضد أتلتيكو مدريد المتصدر الأسبوع المقبل.

ومع استمرار غياب لاعبين مهمين بسبب الإصابات، سدد فريق المدرب زين الدين زيدان في العارضة مرتين في الشوط الأول لكن سوسيداد تقدم في الدقيقة 55 بضربة رأس من المهاجم بورتو.

واقترب توني كروس من معادلة النتيجة بتسديدة حادت قليلا عن المرمى، لكن البرازيلي الشاب فينيسيوس نجح أخيرا في إدراك التعادل في الدقيقة 89 بتسديدة أبدلت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء.

وأتيحت لريال مدريد فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط مع أتلتيكو قبل مواجهتهما يوم الأحد القادم، لكن التعادل ترك رصيده عند 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث متساويا مع برشلونة صاحب المركز الثاني ومتأخرا بخمس نقاط عن فريق المدرب دييغو سيميوني المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد «قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، وبدأنا الشوط الثاني بطريقة سيئة ثم سجلوا هدفا رائعا. سجلنا هدفا لكن لم يكن هناك وقت لإضافة هدف ثان».

وشعر الفريق الزائر بأن كان يجب احتساب ركلة جزاء لصالحه في الشوط الأول عندما سقط ناتشو مونريال تحت ضغط من كاسيميرو، لكن ريال مدريد بدا الفريق الأخطر رغم أنه سدد كرة واحدة داخل إطار المرمى في الشوط الأول.

وبهذا التعادل بقي سوسيداد في المركز الخامس ولديه 42 نقطة من 25 مباراة، بفارق ست نقاط خلف إشبيلية صاحب المركز الرابع الذي تتبقى له مباراة إضافية.



