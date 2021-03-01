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الشرطة الإسبانية تداهم مقر نادي برشلونة

1
MARCH
2021
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دخلت الشرطة الإسبانية ملعب برشلونة الإثنين في إطار عملية ضبط وإحضار، وقال النادي الكتالوني إن السلطات كانت في مقر الفريق لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.


غير أن وسائل إعلام إسبانية أفادت بأن دخول الشرطة لمقر النادي تتعلق بفضيحة "برشلونة غيت" العام الماضي، حيث اتهم مسؤولو النادي بشن حملة تشهير ضد اللاعبين الحاليين والسابقين الذين انتقدوا النادي ورئيسه آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.


ويأتي هذه العملية في الوقت الذي يغرق فيه النادي في اضطرابات سياسية، وكذلك وسط الديون الكبيرة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، واللعب خلف أبواب موصدة.


كما تأتي العملية قبل أقل من أسبوع من إجراء الانتخابات الرئاسية في نادي برشلونة، الذي تدهورت نتائجه مؤخرا، رغم أنه يحتل المركز الثاني مؤقتا على سلم دوري الدرجة الأولى الإسباني، خلف أتلتيكو مدريد، ومتقدما على ريال مدريد بنقطة، والذي ينتظر أن يخوض مباراة هذه الليلة.


الجدير بالذكر أن بارتوميو كان قد استقال مع مجلس إدارته العام الماضي وسط تداعيات الجدل الدائر حول ليونيل ميسي.

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