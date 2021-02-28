يوفنتوس يسقط في فخ فيرونا ويبتعد عن صراع صدارة الكالتشيو

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أهدر فريق يوفنتوس نقطتين ثمينتين في سباق صدارة الدوري الإيطالي بسقوطه في فخ التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه هيلاس فيرونا، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء السبت على ملعب مارك أنطونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة 24 من الكالتشيو.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التقدم للبيانكونيري في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 77 من زمن المباراة، سجّل فيرونا هدف التعادل عن طريق أنتونين باراك، ليقتنص الفريق نقطة ثمينة من بين أنياب البيانكونيري.

وبهذه النتيجة، رفع البيانكونيري رصيده إلى 46 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو، بينما رفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الثامن.