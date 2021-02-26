نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم عن مواجهات بعضها قوية والأخرى في المتناول خاصًة للأندية الكبيرة التي تشارك بالمسابقة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي.

أياكس أمستردام في مواجهة يونغ بويز السويسري.

فياريال الإسباني في مواجهة دينامو كييف الأوكراني.

شاختار دونيستك الأوكراني في مواجهة روما الإيطالي.

آرسنال الإنجليزي في مواجهة أولمبياكوس اليوناني.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مواجهة دينامو زغرب الكرواتي.

ميلان الإيطالي في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رينغرز الإسكتلندي في مواجهة سلافيا براغ التشيكي.

مولدا في مواجهة غرناطة الإسباني.

وتقرر أن تقام مواجهات الذهاب يوم 11 مارس المقبل والعودة يوم 18 من الشهر ذاته.