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هدف مصري مغربي قاتل يقلب الطاولة في "يوروبا ليغ"

26
FEBRUARY
2021
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قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي، نجح المهاجم المصري أحمد حسن (كوكا) في تسجيل هدف قاتل خارج الديار، صعد به فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على حساب أيندهوفن الهولندي، الخميس.
 
وكان أولمبياكوس فاز ذهابا بنتيجة 4-2، إلا أن أيندهوفن نجح في إنهاء الشوط الأول من لقاء العودة متقدما بهدفين نظيفين، مما كان يعني تأهله إلى دور الـ16 إن بقيت النتيجة على حالها.
 
لكن كوكا قلب الطاولة على أصحاب الملعب في الدقيقة 88، عندما تابع رأسية زميله المغربي يوسف العربي بعد سقوط الكرة من يد حارس أيندهوفن، ليسجل هدفا قاتلا صعد بأولمبياكوس إلى دور الـ16 بنتيجة 5-4 في مجموع اللقاءين.
 
ومن جهة أخرى، تأهل ميلان الإيطالي إلى دور الـ16 بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض، بعد تعادله 1-1 مع ضيفه ريد ستار بلغراد الصربي، لتصبح النتيجة الإجمالية 3-3.
 
وتقدم ميلان بعد 9 دقائق على ملعب "سان سيرو" عندما نفذ فرانك كيسي ركلة جزاء، لكن للمرة الثالثة في المواجهتين أدرك ريد ستار التعادل إذ هز ألفاردو بن نبهان الشباك في الدقيقة 24
 
كما تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور ذاته عقب تعادله من دون أهداف مع ريال سوسيداد الإسباني، ليكمل انتصاره 4-صفر في مجموع المباراتين.
 
وفي مباراة أخرى، سجل بيير إيمريك أوباميانغ هدف الفوز قبل 4 دقائق من النهاية ليقود أرسنال الإنجليزي لانتصار صعب بنتيجة 3-2 على بنفيكا البرتغالي، والتأهل لدور الـ16 بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين.
 
كما انتصر أياكس أمستردام الهولندي 2-1 على ليل الفرنسي ليفوز بمجموع المباراتين 4-2، رغم أن أياكس واجه اختبارا صعبا بعد أن احتاج لهدف متأخر من دافيد نيريس ليريح أعصابه.
 
وأكمل رينجرز متصدر الدوري الاسكتلندي فوزا كبيرا بنتيجة 9-5 في مجموع المباراتين على أنتويرب البلجيكي، بفضل فوزه 5-2 في غلاسغو.
 
لكن نابولي الإيطالي البطل السابق ودع البطولة رغم فوزه 2-1 على أرضه أمام غرناطة الإسباني، حيث سبق أن خسر ذهابا صفر-2.
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