living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب في طريقه لتدريب منتخب بلاده

25
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يقترب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، من قيادة المنتخب الألماني لكرة القدم، في الفترة المقبلة، حسبما أشارت بعض التقارير الصحفية.
 
وتحدثت صحيفة "بيلد" الألمانية عن موعد تولي كلوب مدرب "الريدز" الحالي مسؤولية تدريب منتخب المانشافت، خلفا لخواكيم لوف. وأشارت إلى أن كلوب لن يستمر حتى نهاية عقده مع ليفربول الذي سينتهي في صيف عام 2024، وأنه سيتولى مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم القادمة التي ستقام في دولة قطر.
 
ونفى كلوب سابقا في مقابلات صحفية سابقة، الشائعات حول رحيله، لكن مستقبل المدرب الألماني بات موضع شك بعدما خسر الريدز 4 مباريات متتالية في البريميرليغ.
 
وأضافت الصحيفة: "هناك فرصة بنسبة 68% لكلوب في خلافة يواكيم لوف في المنتخب الألماني بعد نهائيات كأس العالم 2022، بينما بنسبة 32% سيستمر مع ليفربول".
 
وأشار التقرير، إلى أن كلوب قد يغادر ليفربول في صيف 2022، مما يمنحه 6 أشهر من الراحة قبل تولي قيادة منتخب الماكينات أوائل عام 2023، ليقود الفريق في بطولة أوروبا في العام التالي.
 
وارتبط اسم كلوب بتدريب منتخب بلاده، بعد الخروج غير المتوقع للمانشافت من دور المجموعات في مونديال روسيا عام 2018.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout