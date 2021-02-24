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ليفاندوفسكي يحطم رقم أسطورة ريال مدريد على لائحة هدافي دوري الأبطال التاريخية

24
FEBRUARY
2021
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حطم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم المسجل باسم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليز، وبات الهداف الثالث التاريخي لدوري أبطال أوروبا، خلف النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
 
وحقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 ، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وافتتح الفريق البافاري باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي. 
 
وبذلك الهدف، وصل النجم البولندي إلى الهدف رقم 72 له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، ليحطم رقم راؤول غونزاليز الذي سجل 71 هدفا في أعرق المسابقات الأوروبية.
 
ويتربع البرتغالي رونالدو، نجم يوفنتوس، على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور بتسجيله 134 هدفا في 175 مباراة، بينما سجل الأرجنتيني ميسي، قائد برشلونة 119 هدفا في 148 مباراة، في وصافة ترتيب هدافي المسابقة تاريخيا.
 
فيما تجاوز ليفاندوفسكي، بـ72 هدفا في 95 مباراة، غونزاليز الذي سجل 71 هدفا، ولكن بمعدل أقل بكثير من النجم البولندي حيث سجلهم في 142 مباراة. 
روسيا اليوم
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