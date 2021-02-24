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الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي مع تونغيث بأبطال أفريقيا

24
FEBRUARY
2021
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سقط الزمالك المصري في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه تونغيث السنغالي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وكان الزمالك اكتفى بالتعادل أيضا في ملعبه أمام مولودية الجزائر سلبيا، فرفع رصيده إلى نقطتين فقط، فيما حصد تونغيث أول نقطة له بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الترجي التونسي 1-2.
 
انحصر اللعب أغلب فترات الشوط الأول في منتصف الملعب، وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وكان واضحا تأثر الأداء بسوء أرضية الملعب ودرجة الحرارة المرتفعة.
 
ضغط الزمالك وكاد أسامة فيصل يضع فريقه في المقدمة حين تلقى تمريرة التونسي حمزة المثلوثي خلف الدفاع، فسدد الكرة قوية أبعدها الحارس باي سيسيه إلى ركنية (7).
 
ورد جبريل سيلا مخترقا دفاع الزمالك ومراوغا محمود علاء داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمرر عرضية شتتها الدفاع لركنية.
 
ومن ركلة حرة مباشرة، سدد بابا نداي كرة قوية علت عارضة محمود عبد الرحيم "جنش" بقليل (29).
 
تحسن أداء الزمالك مع بداية الشوط الثاني، وشكلت تحركات وعرضيات الجبهة اليسرى التي شغلها أحمد أبو الفتوح والمغربي أشرف بن شرقي خطورة على دفاع تونغيث الذي تراجع لمواجهة الضغط الهجومي للضيوف.
 
وأنقذ باي سيسيه مرماه من هدف مؤكد للزمالك بعدما أبعد رأسية أسامة فيصل إلى ركنية بصعوبة (62).
 
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، كاد البديل إمام عاشور يمنح الضيوف هدف الفوز القاتل بعدما اخترق الدفاع وسدد كرة اصطدمت بأحد المدافعين والعارضة وخرجت إلى ركنية.
 
ويلتقي لاحقا في هذه المجموعة مولودية الجزائر مع الترجي.
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