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مقصية جيرو الرائعة تمنح تشلسي فوزا ثمينا على أتلتيكو

24
FEBRUARY
2021
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سجل المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو هدفا من ضربة مقصية رائعة ليمنح تشلسي الإنجليزي فوزا ثمينا على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر في مباراة بيتية للأخير أقيمت في بوخارست الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
وسجل جيرو هدفه في الدقيقة 71، علما بأنه لم يحتسب في بادئ الأمر لأن حكم التماس اعتبره متسللا، قبل أن يلفت حكم الفيديو المساعد انتباه الحكم الرئيسي بأن الكرة الأخيرة تلقاها جيرو من أحد مدافعي أتلتيكو ليعود ويحتسب الهدف.
 
أقيمت المباراة التي كانت مقررة في ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في بوخارست بسبب إجراءات فيروس كورونا المعتمدة في إسبانيا والتي تحظر دخول المقيمين في بريطانيا إلى البلاد.
 
وعلى الرغم من إشراك مدرب تشلسي الألماني توماس توخل الجناح كالوم هادسون أودوي بديلا في مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد ساوثمبتون في الدوري الإنجليزي السبت ثم استبداله في منتصف الشوط ذاته وانتقاده أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي الذي تلت المباراة، قرر الثلاثاء الاعتماد عليه أساسيا ضد أتلتيكو مدريد.
 
كما حل جيرو بدلا من تامي أبراهام في خط المقدمة، في حين استمر غياب المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سليفا لعدم تعافيه تماما من إصابة عضلية.
 
في المقابل، قاد الثنائي الهجومي البرتغالي جواو فيليكس والأوروغوياني المخضرم لويس سواريز خط هجوم أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.
 
جاء الأداء باهتا في الشوط الأول مع سيطرة من قبل الفريق الضيف في مقابل اعتماد أتلتيكو على الهجمات المرتدة التي كانت خجولة بالمجمل ولم تشكل أي خطورة على حارس تشلسي السنغالي أدوار مندي.
 
في المقابل، كانت أبرز فرصتين لتشلسي، الأولى عندما مرر هادسون اأدوي كرة عرضية من الجناح الاأمن غمزها المهاجم الألماني تيمو فيرنر لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك (16).
 
أما الثانية فكانت ليفرنر أيضا الذي تخطى المدافع ستيفان سافيتش وسدد كرة بيسراه كان أوبلاك بالمرصاد لها (38).
 
ولم يتحسن الأداء في الشوط الثاني الذي خلا تماما من الفرص الحقيقية للفريقين قبل أن يسجل جيرو هدفه الرائع والسادس له في المسابقة القارية هذا الموسم حاسما النتيجة لصالح فريقه.
 
ويلتقي الفريقان في 17 الشهر المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في لندن حيث يحتاج تشلسي إلى التعادل فقط للتأهل.
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