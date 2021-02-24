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الكفاءة المالية.. خطة لإنهاء ديون الأندية في السعودية

24
FEBRUARY
2021
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أشاد الإعلامي الرياضي السعودي والمتحدث السابق باسم نادي الوحدة عاطف الأحمدي، بـ"نظام الكفاءة المالية"، الذي تم تطبيقه مؤخرا داخل الأندية السعودية.
 
وكانت وزارة الرياضة السعودية، كشفت في وقت سابق عن ملامح خطة شاملة تهدف لإنهاء أزمات الديون التي تعاني منها أندية المملكة، وذلك عبر ما يعرف بـ"الحوكمة المالية".
 
ففي شهر فبراير الجاري، ومع انتهاء فترة قيد اللاعبين الشتوية بالدوري السعودي لكرة القدم، لم يُسمح لخمس أندية بالمملكة من تسجيل لاعبين جُدد لعدم حصولهم على شهادة الكفاءة المالية، التي اعتمدها وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في شهر ديسمبر الماضي.
 
وتهدف هذه الشهادة إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية؛ لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها، حسب ذكر بيان صادر عن وزارة الرياضة حينها.
 
وأشار المتحدث السابق باسم نادي الوحدة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن نظام الكفاءة المالية "سيُحد كثيراً من تراكم الديون على الأندية".
 
وتابع الأحمدى أن الأندية التي لم تستطع الحصول على شهادة الكفاءة المالية "بدأت تهتم بتسوية الديون؛ للحصول على الشهادة، كما أن الأندية التي حصلت على الشهادة باتت حريصة خلال فترة التعاقدات حتى لا تتأثر مستقبلاً.
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