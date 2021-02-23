نادي العمل (بكفيا) يتمنى الشفاء العاجل للمدرب غسان سركيس

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تمنى نادي العمل(بكفيا) الشفاء العاجل للمدرب الوطني بكرة السلة غسان سركيس الذي يعاني من مضاعفات وباء "كورونا".وجاء في بيان صادر عن النادي المتني الثلاثاء "تتمنى اللجنة الادارية لنادي العمل (بكفيا) واعضاء الجمعية العمومية ولاعبي النادي الشفاء العاجل للمدرب الوطني غسان سركيس الذي يعاني من مضاعفات فيروس "كورونا" اللعين آملين ان يتغلب المدرب سركيس على هذا الوباء في اسرع وقت ويعود الى عائلته وأهله سالماً ومعافى والى ملاعب كرة السلة التي عشقها منذ بدايته كلاعب ثم كمدرب في نادي العمل في ثمانينات القرن الفائت ثم كانت له صولات وجولات مع الألقاب المحلية والعربية والقارية مع عدد من الأندية .اننا نتضرّع الى الله لكي ينهض سركيس من المعاناة التي يعيشها منذ فترة آملين ان نسمع قريباً خبر شفائه من هذا الوباء .كما نضع كافة امكانات نادينا بتصرف عائلة المدرب سركيس في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها حالياً ".