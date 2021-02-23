living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إشبيلية يقصي برشلونة من المركز الثالث في الليغا

23
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق إشبيلية فوزه السادس تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما تغلب على مضيفه أوساسونا 2-صفر في ختام المرحلة الرابعة والعشرين، وأطاح ببرشلونة من المركز الثالث.
 
واستفاد النادي الأندلسي بأفضل طريقة ممكنة من الهدية التي قدمها له قادش بإرغامه مضيفه برشلونة على التعادل الإيجابي 1-1 في عقر داره الأحد، ليطيح به من المركز الثالث بفارق نقطة بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة مقابل 47 للنادي الكاتالوني الذي يحل ضيفا عليه في قمة المرحلة 25 السبت المقبل، علما أن الفريقين يملكان مباراة مؤجلة.
 
ويتجدد لقاء الفريقين في الثالث من مارس المقبل في مسابقة الكأس المحلية بعدما وضع إشبيلية قدماً في النهائي بفوزه على برشلونة بالذات 2-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي.
 
وضيق إشبيلية الخناق على الوصيف ريال مدريد صاحب 52 نقطة والفائز على بلد الوليد بهدف وحيد.
 
وعوض إشبيلية خسارته على ملعبه "رامون سانشيس بيسخوان" أمام بوروسيا دورتموند الألماني بخسارته 2-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الاوروبية، بفوزه السادس تواليا في الدوري، فيما لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 13 الأخيرة في "لا ليغا".
 
وأوقف رجال المدرب جولن لوبيتيغي سلسلة انتصارات أوساسونا الذي فاز بمباراتيه الأخيرتين أمام إيبار وليفانتي، ولم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة قبل هذه الأمسية، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.
 
وأبقى لوبيتيغي مهاجمه المغربي يوسف النصيري صاحب 13 هدفاً على مقاعد الاحتياط، فيما دفع بمواطنه منير الحدادي في الهجوم، إلى جانب الهولندي لوك دي يونغ وخيسوس فرنانديس "سوسو". وغاب الأرجنتينان لاعب الوسط ماركوس أكونيا والمهاجم لوكاس أوكامبوس بسبب الإصابة.
 
وكاد صاحب الأرض أن يباغت ضيفه برأسية من القائد أوير ماتي ارتطمت بالقائم الأيمن (3).
 
وردّ النادي الأندلسي بهدف السبق عبر ضربة رأسية قوية البرازيلي دييغو كارلوس الذي ارتقى فوق الجميع وحول الكرة إلى الزاوية اليسرى للحارس سيرجيو هيريرا (19).
 
في الشوط الثاني، ترجم دي يونغ إلى هدف ثانٍ هجمة مرتدة سريعة بدأها البرازيلي فرناندو منه إلى الحدادي الذي مرر عرضية زاحفة أنهاها الهولندي بتسديدة أرضية خادعة في الزاوية المعاكسة للحارس (49).
 
وأجرى لوبيتيغي تبديلات متوقعة فأخرج أوليفر توريس والحدادي ودي يونغ وأدخل الكرواتي إيفان راكيتيش والارجنتيني أليخاندرو غوميس والنصيري، دون أن تتغير النتيجة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout