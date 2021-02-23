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الحكومة البريطانية تكشف عن موعد عودة الجماهير في البريميرليغ

23
FEBRUARY
2021
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الحكومة البريطانية تحدد موعد عودة الجماهير

تستعد الملاعب البريطانية لاستقبال الجماهير مجددًا بحسب خارطة الطريق التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في سبيل تخفيف القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت حظر حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في جميع أنحاء إنكلترا، منذ شهر ديسمبر الماضيلكن جونسون كشف عن خطط في مجلس العموم البريطاني لتخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد بشكل متزامن، بدلًا من القيام بذلك على أساس إقليمي.

الحكومة البريطانية تخطط لتخفيف قيود كورونا

وبدءًا من 17 مايو المقبل، فإن الفعاليات التي تنظم داخل القاعات ستقام في حضور 50% من سعة الملعب أو 1000 مشجع، بينما الفعاليات التي تنظم في الهواء الطلق ستشهد حضور 50% من سعة الملعب أو 4000 مشجع، بحسب ما أفادت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية.

وأضافت الشبكة في تقريرها أنه بالنسبة للملاعب الأكبر سعة مثل ملاعب كرة القدم فإنه سيتم السماح بحضور ما يصل إلى 10 آلاف مشجع أو 25% من سعة الملعب.

وعانت الأندية الإنكليزية من غياب الجماهير عن المدرجات منذ العام الماضي جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، وهو ما كبّدها خسائر فادحة.

وحُرمت الأندية من مداخيلها الرئيسية التي تتمثل في حصيلة بيع تذاكر المباريات، وهو ما دفع بمعظم الأندية في قلب أزمة اقتصادية طاحنة أثّرت بشكل مباشر على معدل إنفاقها في سوق الانتقالات.

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