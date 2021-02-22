لبنان ينهي التصفيات بالعلامة الكاملة ويتألق أمام الهند

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أحرز منتخب لبنان بكرة السلة "العلامة الكاملة"(12 نقطة من 12 ممكنة) بعدما حقّق فوزه السادس من اصل ست مباريات ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات التي كأس الأمم الآسيوية ستقام في العاصمة الأندونيسية جاكرتا بين 16 و28 آب المقبل.وجاء فوز لبنان السادس على التوالي على نظيره الهندي وبنتيجة( 99-71) في اللقاء الذي أقيم بعد ظهر الاثنين في المنامة (البحرين) ضمن "النافذة الثالثة" والأخيرة من التصفيات. وبذلك أنهى لبنان مبارياته في التصفيات بتأكيد زعامته للمجموعة الرابعة بعدما سبق ان ضمن تأهله الى النهائيات بعد انتهاء "النافذة الثانية". وأثبت منتخب الأرز انه فريق متجانس على الرغم من غياب اربعة من لاعبيه الدوليين وهم ايلي رستم ووائل عرقجي وعلي حيدر واثير ماجوك فنجح منتخب الأرز بلاعبيه التسعة في فرض نفسه وتعويض غياب نجومه وقدموا عرضاً كبيراً في مباراتي "النافذة الثالثة".وجاءت عروض منتخب لبنان مدعومة من اللجنة الادارية للاتحاد التي وضعت كافة الامكانات بتصرّف المنتخب لتحقيق الأفضل ليخرج منتخب الأرز من دون خسارة حاصداً 12 نقطة ومتربعاً على عرش الصدارة بدعم الشعب اللبناني الذي واكبه في تحضيراته وفي مبارياته لمنتخب شاب واعد بانجازات عدة في المستقبل .



عموماً، استحق لبنان الفوز في مباراة الاثنين بعدما سبق ان فاز على البحرين السبت الفائت اذ كان لاعبو منتخب الأرز الأفضل طوال المباراة مع الهند دفاعاً وهجوماً وضمنوا الفوز في الربعين الثالث والرابع وسط سيطرة لبنانية مطلقة .وتفوّق المدرب اللبناني جو مجاعص على مدرب منتخب الهند الصربي فاسيلين ماتيتش الذي سبق أن درب منتخب لبنان منذ عدة سنوات.



مجريات المباراة

وبدأ منتخب لبنان المباراة بصورة "صاروخية "عبر الخماسي كريم زينون وعلي منصور وجوزيف الشرتوني وكريم عز الدين وجيرار حديديان وتقدّم(13-7) و(18-10) في ظل هجوم لبناني مركّز وسط غضب عارم من مدرب الهند الصربي ماتيتش.وواصل لبنان ضغطه الهائل على المنتخب الهندي (20-10) وسط ضياع كبير في صفوف لاعبي المنتخب الهندي الذي استعاد البعض من روعه لينتهي الربع الأول لبنانياً بفارق سبع نقاط(26-19) مع العلم ان الثلاثيات الناجحة غابت عن منتخب لبنان الذي سدد خمس من دون ان ينجح في تسجيل اي ثلاثية .ومع بداية الربع الثاني قلّص المنتخب الهندي الفارق الى نقطتين(24-26) وسط تراخي في صفوف منتخب الأرز والى نقطة واحدة(26-27) (28-29).واستعاد لبنان ضغطه (35-28).واعتمد لبنان خطة "رجل لرجل" لزيادة الضغط على الهند (42-33) الذي لم يستسلم لاعبوه وقلصوا الفارق الى خمس نقاط(38-43) بعد وقت مستقطع للمدرب مجاعص لاعطاء التعليمات الى لاعبيه الذين سرعان أعطى ثماره ليتقدّم لبنان (51-38) لكن المنتخب الهندي رد بثلاثيتين سريعتين(51-44) ودائماً للبنان ولينتهي الربع الثاني بتقدّم لبنان(51-44) وبفارق سبع نقاط وهو الفارق عينه بعد انتهاء الربع الأول.وفي الربع الثالث واصل منتخب لبنان تقدّمه(63-51) في ظل محاولة هندية للعودة الى أجواء اللقاء بعما ايقن المنتخب الهندي ان الفوز لن يكون حليفه فلعب من دون ضغط مثله مثل اللاعبين اللبنانيين الذين ضمنوا التأهل في مرحلة سابقة وهدفهم ابقاء سجلهم خالياً من الخسارة .واستعرض منتخب لبنان وأنهى الربع الثالث(79-58) وبفارق 21 نقطة بعد سيطرة واضحة على هذا الربع .



وفي الربع الرابع والأخير،لجأ المنتخب الهندي الى تقليص الفارق (63-87) لكن لبنان واصل سطوته واستعراضه (92-63) وتسجيله من كافة المسافات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى(97-67) حتى انتهاء المباراة بفوز لبنان(99-71) وبفارق 28 نقطة.



مثل لبنان:جوزيف الشرتوني(24 نقطة) ،كريم عزالدين(14)،علي منصور(4)،جيرار حديديان(16)،علي مزهر(11)، سيرجيو درويش(14)،حبيب عبدالله(4)،عزيز عبد المسيح(4) وكريم زينون(8).

يشار الى ان لبنان فاز على الهند في "النافذة الثانية"(115-60).