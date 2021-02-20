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اختبار لفيروس كورونا يقرب الجماهير من العودة لملاعب الدوري الإنجليزي

20
FEBRUARY
2021
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كشفت تقارير صحفية عن أخبار سعيدة لجماهير كرة القدم الإنجليزية، حول إمكانية عودتها إلى المدرجات من جديد خلال الفترة المقبلة، بفضل اختبار لفيروس كورونا بريطانى الصنع يكشف النتيجة فى فترة من 5 إلى 10 دقائق.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن خطة بوريس جونسون رئيس ورزاء بريطانيا من أجل إنقاذ الآلاف من النوادى والمسارح من الإفلاس بسبب توقفها منذ شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا، تعتمد على اختبار بريطانى الصنع يمنح نتيجة خلال 10 دقائق.

وأضافت الصحيفة أن الاختبار الجديد قد تستخدمه الحكومة البريطانية من أجل عودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية خلال الفترة المقبلة، من خلال إجرائه على بوابات الملاعب والمسارح قبل الدخول.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اختبارا سريعا آخر تظهر نتائجه خلال ربع ساعة، وينتظر الاختباران الحصول على موافقة وزارة الصحة بعد التأكد من نتائج تجربتهما.   

وكانت الحكومة البريطانية قد سمحت بدخول عدد محدود من الجماهير خلال مباريات الدوري الإنجليزي فى بداية الموسم الحالى، ولكن ألغى القرار بعد ذلك مع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط عن جاره مانشستر يونايتد الوصيف برصيد 46 نقطة، بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة.

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