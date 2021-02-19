مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لميسي بشروط مختلفة

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خفض نادي مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عرضه للتعاقد مع قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021، ولا يتفاوض حاليا لتجديده.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر سيتي، خفض العرض المقدم لميسي بمقدار 170 مليون جنيه إسترليني عما كان قد عرض عليه سابقا.

وأشارت إلى أن "السيتي"، سبق له وأن قدم عرضا لميسي قبل ستة أشهر، يتضمن عقدا مدته خمس سنوات مقابل 600 مليون جنيه إسترليني، أي حصول "البرغوث" على 2.3 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأوضحت أن العرض الجديد لمانشستر سيتي في الموسم المقبل، سيكون بقيمة 430 مليون جنيه إسترليني فقط لمدة خمس سنوات.

ويتضمن عرض مانشستر سيتي، عقدا لمدة عامين مع ميسي، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا، ثم انتقال "البرغوث" إلى نيويورك سيتي الأمريكي، الذي تمتلكه مجموعة "سيتي" لكرة القدم، وهي شركة قابضة تأسست عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، تحت رعاية نادي مانشستر سيتي.

وقد يوافق مانشستر سيتي على أن تصبح مدة العقد 8 سنوات، على أن يقوم ميسي بدور السفير لمجموعة "السيتي" الخاصة بكرة القدم، والتي تمتلك 7 أندية أخرى، إلى جانب مانشستر سيتي ونيويورك سيتي، وهي لوميل البلجيكي، مومباي سيتي الهندي، ملبورن سيتي الأسترالي، يوكوهامي مارينوس الياباني، سيتشوان جونو الصيني، جيرونا الإسباني، ومونتيفيديو سيتي في أوروغواي.

وسيجد مانشستر سيتي منافسة شرسة من باريس سان جيرمان، للتعاقد مع ميسي، في حال قرر الأخير الرحيل عن برشلونة.