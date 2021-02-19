living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لميسي بشروط مختلفة

19
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خفض نادي مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عرضه للتعاقد مع قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021، ولا يتفاوض حاليا لتجديده.
 
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر سيتي، خفض العرض المقدم لميسي بمقدار 170 مليون جنيه إسترليني عما كان قد عرض عليه سابقا.
 
وأشارت إلى أن "السيتي"، سبق له وأن قدم عرضا لميسي قبل ستة أشهر، يتضمن عقدا مدته خمس سنوات مقابل 600 مليون جنيه إسترليني، أي حصول "البرغوث" على 2.3 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.
 
وأوضحت أن العرض الجديد لمانشستر سيتي في الموسم المقبل، سيكون بقيمة 430 مليون جنيه إسترليني فقط لمدة خمس سنوات.
 
ويتضمن عرض مانشستر سيتي، عقدا لمدة عامين مع ميسي، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا، ثم انتقال "البرغوث" إلى نيويورك سيتي الأمريكي، الذي تمتلكه مجموعة "سيتي" لكرة القدم، وهي شركة قابضة تأسست عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، تحت رعاية نادي مانشستر سيتي.
 
وقد يوافق مانشستر سيتي على أن تصبح مدة العقد 8 سنوات، على أن يقوم ميسي بدور السفير لمجموعة "السيتي" الخاصة بكرة القدم، والتي تمتلك 7 أندية أخرى، إلى جانب مانشستر سيتي ونيويورك سيتي، وهي لوميل البلجيكي، مومباي سيتي الهندي، ملبورن سيتي الأسترالي، يوكوهامي مارينوس الياباني، سيتشوان جونو الصيني، جيرونا الإسباني، ومونتيفيديو سيتي في أوروغواي. 
 
وسيجد مانشستر سيتي منافسة شرسة من باريس سان جيرمان، للتعاقد مع ميسي، في حال قرر الأخير الرحيل عن برشلونة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout