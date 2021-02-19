living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب يوفنتوس غاضب من هدف الـ"63 ثانية".. وسخرية من رونالدو

19
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتاب أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الغضب من تقديم فريقه هدف مبكر لبورتو ليخسر بطل إيطاليا 2-1 أمام مضيفه في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.
 
ومنح مهدي طارمي التقدم للفريق البرتغالي بعد 63 ثانية من البداية عندما أخطأ رودريغو بنتاكور لاعب يوفنتوس في تمرير الكرة لتصل إلى مهاجم صاحب الأرض ليهز الشباك من مدى قريب.
 
وأبلغ بيرلو شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "قمنا بالاستعداد للمباراة جيدا وبشكل مختلف تماما عما حدث خلالها. لم يكن هذا النهج الذي نريد تطبيقه، لكن عندما تتأخر بهدف بعد دقيقة تصبح الأمور أصعب".
 
وتابع: "كنا نعلم أن (بورتو) يغلق المساحات جيدا وكان الأداء الذي أراد تقديمه وقدمنا ذلك إليه على طبق من فضة".
 
وأضاف موسى ماريغا الهدف الثاني بعد 23 ثانية من الشوط الثاني قبل أن يقلص فيدريكو كييزا الفارق قرب النهاية ليمنح يوفنتوس هدفا ثمينا خارج ملعبه لكن بعد أداء مخيب من بطل إيطاليا.
 
وقال بيرلو: "النهج كان خاطئا بعد أول دقيقة. عندما تهتز شباكك بمثل هذه الطريقة فمن الطبيعي أن تشعر بالقلق وتفقد ثقتك وهو ما لا يجب حدوثه في دور الستة عشر".
 
وشاهد سيرغيو كونسيساو أداء دفاعيا جيدا من فريقه رغم أن هدف كييزا كان الأول في شباك فريقه بعد 5 مباريات في دوري الأبطال.
 
لكن المدرب لن يسافر مع فريقه إلى تورينو للحفاظ على تفوقه البسيط في الإياب في التاسع من مارس.
 
وقال كونسيساو "يجب أن نكون أقوى في الدفاع، ستكون مباراة مختلفة".
 
وأضاف "يوفنتوس يجب أن يعود، لكن هذا لا يعني أننا سنذهب إلى هناك ونكتفي بالدفاع. سنرى من سيلعب وهل إمكانات اللاعبين مختلفة".
 
سخرية من رونالدو
 
من جانبه، لم يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف دوري الأبطال عبر العصور، الكثير في عودته إلى بلاده وتجاهل الحكم مطالبه بالحصول على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وأثار  رونالدو، سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب نهاية المباراة، إذ كان مشتتا طوال اللقاء وغابت خطورته تماما على المرمى، وسط عجزه وعجز فريقه على مجاراة لاعبي بورتو.
 
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطتين طريفتين من تلك المباراة، يظهر رونالدو في الأولى، وهو ينطلق بالكرة من الجهة اليسرى، ليتجاوز أحد لاعبي بورتو، لكنه اصطدم بزميله البرازيلي أليكس ساندرو، ليفقد الكرة في مشهد كوميدي.
 
أما اللقطة الثانية، التي تم تناقلها على نطاق أوسع، فقد ظهر فيها رونالدو وهو يحاول التوغل داخل منطقة جزاء بورتو، حيث قام ببعض الحركة لتمويه مدافع بورتو ومراوغته، لكن المدافع ظل يراقب الكرة قبل أن يخطفها من "الدون" بكل هدوء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout