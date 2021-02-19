ثنائية فرنانديز تقود يونايتد لفوز كبير على سوسيداد

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سجل برونو فرنانديز هدفين ليقود مانشستر يونايتد لفوز كبير 4-صفر على ريال سوسيداد في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم ليضع الفريق الانجليزي في موقف قوي قبل الإياب.

بدأ يونايتد المباراة، التي أقيمت في تورينو بسبب قيود السفر بين إسبانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بقوة لكن حارس سوسيداد أليكس ريميرو وقف لمحاولاته بالمرصاد أكثر من مرة.

وافتتح فرنانديز التسجيل في الدقيقة 27 مستغلا ارتباك ريميرو وقلب الدفاع روبن لو نورمان مما سمح للاعب البرتغالي بتسجيل هدفه 20 هذا الموسم في الشباك الخالية.

وأضاف هدفه الثاني من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 57. وألغي الهدف في البداية بسبب التسلل لكن حكم الفيديو المساعد احتسبه.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث بعدها بثماني دقائق قبل أن يكمل دانييل جيمس الرباعية في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

ويونايتد الذي فاز بالبطولة في 2017 من أبرز المرشحين لنيل اللقب وقال فرنانديز إن فريقه يعتزم الذهاب بعيدا في البطولة بعد أن خرج من دور المجموعات في دوري الأبطال.

وقال "دخلنا هذه البطولة بهدف الفوز بها.

"هدفي تسجيل أكبر عدد من الأهداف الممكنة ومساعدة زملائي على التسجيل أيضا. أسعى للفوز بألقاب. الفوز بألقاب أهم من تسجيل الأهداف.

"قمنا بعمل جيد اليوم. تنتظرنا مباراة العودة الصعبة على أرضنا. 4-صفر نتيجة جيدة لكن يجب أن نحذر من خطورة ريال سوسيداد".

وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في أولد ترافورد.