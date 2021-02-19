living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثنائية فرنانديز تقود يونايتد لفوز كبير على سوسيداد

19
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل برونو فرنانديز هدفين ليقود مانشستر يونايتد لفوز كبير 4-صفر على ريال سوسيداد في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم ليضع الفريق الانجليزي في موقف قوي قبل الإياب.
 
بدأ يونايتد المباراة، التي أقيمت في تورينو بسبب قيود السفر بين إسبانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بقوة لكن حارس سوسيداد أليكس ريميرو وقف لمحاولاته بالمرصاد أكثر من مرة.
 
وافتتح فرنانديز التسجيل في الدقيقة 27 مستغلا ارتباك ريميرو وقلب الدفاع روبن لو نورمان مما سمح للاعب البرتغالي بتسجيل هدفه 20 هذا الموسم في الشباك الخالية.
 
وأضاف هدفه الثاني من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 57. وألغي الهدف في البداية بسبب التسلل لكن حكم الفيديو المساعد احتسبه.
 
وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث بعدها بثماني دقائق قبل أن يكمل دانييل جيمس الرباعية في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.
 
ويونايتد الذي فاز بالبطولة في 2017 من أبرز المرشحين لنيل اللقب وقال فرنانديز إن فريقه يعتزم الذهاب بعيدا في البطولة بعد أن خرج من دور المجموعات في دوري الأبطال.
 
وقال "دخلنا هذه البطولة بهدف الفوز بها.
 
"هدفي تسجيل أكبر عدد من الأهداف الممكنة ومساعدة زملائي على التسجيل أيضا. أسعى للفوز بألقاب. الفوز بألقاب أهم من تسجيل الأهداف.
 
"قمنا بعمل جيد اليوم. تنتظرنا مباراة العودة الصعبة على أرضنا. 4-صفر نتيجة جيدة لكن يجب أن نحذر من خطورة ريال سوسيداد".
 
وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في أولد ترافورد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout