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بسيرة ذاتية مزورة.. لاعب مزيف يخدع ناديا يلعب ببطولة مرموقة

19
FEBRUARY
2021
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كاد شاب فرنسي أن يحقق حلمه بلعب كرة القدم والمشاركة في الدوري الأوروبي، لو لم يكتشف النادي في اللحظة الأخيرة أن سيرته الذاتية مزيفة، وذلك بعدما اقترب كثيرا من توقيعه عقدا احترافيا مع أحد الأندية المشاركة في البطولة.
 
وفي محاولة لخداع عدد من أكبر الأندية في أوروبا، أنشأ الفرنسي غريغوري أكسيلرود موقعا إلكترونيا مزيفا، ضمّ تقارير غير صحيحة عن مباريات كثيرة خاضها، هذا إلى جانب "سيرة ذاتية" ملفقة حول الأندية التي لعب لصالحها، ونسخ تقارير المباريات في الصحف التي تضمنت اسم المهاجم نيكولاس أنيلكا للصق اسمه بدلا عنه.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد استغل غريغوري لعبه لفريق الهواة بباريس سان جرمان، الذي يصفه كثير من خبراء الكرة بأنه "الأضعف في فرنسا كلها"، ليحاول إقناع أندية كروية لضمه.
 
ونجح غريغوري في لفت انتباه فريق "سيسكا صوفيا" البلغاري المنافس في الدوري الأوروبي، وكان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع النادي، إلا أن مشجعين من باريس سان جرومان كشفوا زيف المعلومات المرتبطة باللاعب.
 
وفي حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح غريغوري أن أحد مشجعي سيسكا صوفيا تواصل مع أعضاء منتدى نادي باريس سان جرمان، وعرف منهم أنهم لا يعرفونني على الإطلاق.
 
وهكذا فقد اتصل المشجع البلغاري بوسائل الإعلام، كاشفا عن عزم النادي التوقيع مع "لاعب مزيف"، الأمر الذي جعل الفريق يطلب من غريغوري العودة إلى فرنسا.
 
جدير بالذكر أن النادي البلغاري كان قد نشر صورا ترويجية لغريغوري وهو يرتدي قميص الفريق، كمقدمة لإعلان الصفقة، قبل أن يقوم بحذفها لاحقا.
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