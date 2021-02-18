فادي الخطيب ينشر رسالة مؤثرة جداً لغسان سركيس..

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دعا نجم كرة السلة اللاعب فادي الخطيب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصلاة على نيّة شفاء المدرّب غسان سركيس من فيروس كورونا.

ويصارع سركيس الفيروس منذ أسابيع، حيث تدهورت حالته في الأيام الأخيرة وتم نقله مجددا الى قسم العناية الفائقة في مستشفى القديس جاورجيوس- الأشرفية.

ونشر الخطيب صورته مع المدرب سركيس، معلقا: “أنت عائلتي، أخي، صديقي ووالدي ووالد أولادي. أنت الرجل وراء نجاحي. أطلب من الرب في كلّ ثانية أن تعود إلينا معافى وأعرف أنك ستتخطى هذه المحنة بقوّتك”.

وختم الخطيب رسالته متوجّها إلى سركيس بالقول: "لبنان، العالم وأنا ننتظرك يا كوكو".