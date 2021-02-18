هل اقترب غاريث بيل من نهاية مسيرته؟.. وكيله يتحدث

A + A -

لا يشارك النجم الويلزي غاريث بيل بالكثير من المباريات مع فريقه توتنهام الإنجليزي، لأنه اقترب من نهاية مسيرته المليئة بالألقاب، بحسب ما ذكر وكيل أعماله جوناثان بارنيت الأربعاء.

وكان الجناح السريع قد عاد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني في سبتمبر الماضي. لكن اللاعب البالغ 31 عاما شارك مرتين فقط من أصل 22 مباراة في تشكيلة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشكّك مورينيو الأسبوع الماضي بتعليق لبيل على وسائل التواصل اعتبر فيه أنه بصحة جيدة، برغم عدم توافره لخوض مباراة في مسابقة الكأس خسرها فريقه ضد إفرتون.

وعن سبب عدم مشاركة بيل كثيرا بعد عودته إلى توتنهام، قال بارنيت في مؤتمر أعمال حول صناعة كرة القدم "اقترب من نهاية مسيرته.. حقا، يجب أن تسألوا مورينيو عن ذلك".

ودافع بارنيت عن مشوار لاعبه الاحترافي المتوج مرتين بلقب الدوري الإسباني و4 مرات في دوري أبطال أوروبا "عندما يقولون ماذا حصل له؟.. لقد أحرز ألقابا في الخارج أكثر من أي لاعب بريطاني في التاريخ".

وتابع "لقد حقق مكاسب مادية وفيرة ويملك ما يكفي من المال لبقية حياته.. طريقة عيشه جيدة، وهذا ما حصل له".

وانضم بيل إلى توتنهام بعمر السابعة عشرة قادما من ساوثمبتون في 2007، قبل أن ينتقل بصفقة ضخمة إلى سانتياغو برنابيو بعدها بست سنوات.