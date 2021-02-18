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مصر تعتذر عن استضافة الوداد وكايزر تشيفز

18
FEBRUARY
2021
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اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم استضافة مباراة الوداد الرياضي وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي ضمن دوري أبطال افريقيا في كرة القدم، وذلك بعد تغيير موعدها من 19 فبراير الجاري إلى 28 منه، بحسب بيان رسمي نشره الأربعاء عبر حسابه على موقع تويتر.
 
وجاء في تغريدة الاتحاد "اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم لكل من الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد المغربي عن عدم استضافة لقاء الوداد الرياضي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا".
 
تابع "جاء اعتذار الاتحاد المصري بسبب عدم ملاءمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة".
 
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد وافق في وقت سابق على استضافة المباراة المذكورة في الـ19 من هذا الشهر في ملعب السلام بالقاهرة، قبل أن تتأجل إلى الـ28 من الشهر عينه.
 
وكانت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الافريقي "كاف" قد قررت إعادة برمجة المباراة بين 16 و20 الجاري، ببلد محايد من اختيار الاتحاد المغربي.
 
وكانت المباراة مقررة في 13 شباط الجاري، إلا ان الاتحاد المغربي، أرسل خطابا إلى "الكاف"، قبل أيام يخبره فيه بأن السلطات المحلية، ترفض إقامة مباراة الوداد وضيفه كايزر تشيفس على ملعب محمد الخامس بالدار لبيضاء "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لجائحة فيروس كورونا".
 
ويفرض المغرب حظرا على الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا. ويتنافس الوداد مع كايزر تشيفس ضمن المجموعة الثالثة، إلى جوار حوريا الغيني، وبترو أتلتيكو الأنغولي.
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