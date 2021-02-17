وبدأ الشوط الاول بسيطرة كبيرة من قبل لاعبي الليفر حيث حاولوا اقتناص هدف التقدم بسرعة وبدوره اعتمد لاعبو لايبزيغ على الهجمات المرتدة لضرب تفوق لاعبي الريدز واهدر مهاجم لايبزيغ داني اولمو فرصة ذهبية امام مرمى الخصم بعد تسديدة قوية ارتطمت بالقائم، وبعدها حاول لاعبو ليفربول تهديد مرمى الفريق الالماني ببعض المحاولات الخطيرة وتصدى الحارس بيتر غولاسكي لمحاولة خطيرة من محمد صلاح ليحرمه من هدف محقق وواصل أبناء المدرب يورغن كلوب اهدارهم للفرص الخطيرة امام مرمى الخصم بعد تسديدة قوية من ساديو ماني مرت بمحاذاة القائم ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي الفريق الانكليزي ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم في ظل التنظيم الدفاعي الجيد للاعبي لايبزيغ واهدر اندرو روبيرتسون فرصة ذهبية امام مرمى الفريق الالماني بعد تسديدة قوية مرت فوق العارضة بقليل وبدوره لم ينجح أبناء المدرب جوليان نايغلسمان في الظهور بأداء جيد في هذا الشوط لتغيب خطورتهم بشكل كبير ولينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية من قبل لاعبي الليفر وسط اخطاء كارثية من دفاع لايبزيغ حيث نجح محمد صلاح من استغلال هفوة كبيرة في الدفاع ليقتنص هدف التقدم للريدز في الدقيقة 53 وواصل دفاع لايبزيغ تقديم الهدايا لأبناء المدرب كلوب حيث نجح ساديو ماني من منح الفريق الانكليزي الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 58، وبعدها أجرى المدرب نايغلسمان بعض التبديلات السريعة في صفوف فريقه حيث ادخل كل من يوسف بولسن وويلي اوربان في محاولة لتحسين الاداء اكثر ولكن التفوق الكبير للاعبي الريدز حدّ من خطورة لاعبي لايبزيغ بشكل كبير لتغيب خطورتهم بشكل كبير حيث فشل الفريق الالماني من القيام بأي ردة فعل تذكر وبدوره حاول لاعبو ليفربول قتل وتيرة اللقاء، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو الريدز تهدئة وتيرة اللعب في ظل عقم هجومي واضح للاعبي لايبزيغ والذين فشلوا في القيام بأي ردة فعل تذكر لتنتهي المباراة بفوز ليفربول وبواقع 2-0.