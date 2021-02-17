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سان جيرمان يذلّ برشلونة بـ "رباعية" في الكامب نو

17
FEBRUARY
2021
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سجل المهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى توجيه صفعة قوية لبرشلونة في الموسم الحالي بالفوز عليه 4 / 1 في عقر داره أمس الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.

وقطع باريس سان جيرمان خطوة هائلة على طريق التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب على ملعبه في العاشر من مارس المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم ليونيل ميسي بهدف لبرشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 27 وتعادل كيليان مبابي للضيوف في الدقيقة 32.

 

وفي الشوط الثاني، وجه سان جيرمان صفعة قوية لمضيفه وسجل ثلاثة أهداف أحرزها مبابي في الدقيقتين 65 و85 ومويس كين في الدقيقة 70.

وحقق سان جيرمان أمس أول فوز لفريق فرنسي على برشلونة في استاد "كامب نو" ببرشلونة على مدار تاريخ دوري الأبطال الأوروبي.

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