كومان يستبق "موقعة الأربعاء" بتصريحات مثيرة

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عبّر المدير الفني لبرشلونة الإسباني، رونالد كومان، عن رأيه بشأن المواجهة المرتقبة بين "البلوغرانا" وباريس سان جرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، من حيث خطورة كيليان مبابي، وتداعيات غياب نيمار، ومستقبل نجم النادي "الكتالوني" ليونيل ميسي الذي تشير تقارير إلى إمكانية انتقاله للدوري الفرنسي.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جرمان، الأربعاء، حيث وصفها كومان بأنها مواجهة "قوية جدا".

وأضاف: "إننا متحمسون لخوض هذه المباراة، ونعرف أنها ستكون صعبة، لأن باريس سان جرمان فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين".

وتوقع مدرب برشلونة أن تكون المباراة متكافئة، موضحا أنه لا يخاف اللقاء، مبررا ذلك بالقول: "لديّ ثقة مطلقة في فريقي وفي نفس الوقت احترم المنافس، سنحاول السيطرة على المباراة، وكل فريق لديه إيجابيات وسلبيات وسنحاول التركيز على سلبياتهم والاستفادة منها".

وتطرق كومان في حديثه بمؤتمر صحفي لمسألة إمكانية انتقال ميسي لسان جرمان في الصيف القادم، ومدى تأثير ذلك على الفريق الإسباني، قائلا: "الحديث العلني عن مستقبل ميسي، لا ولم يؤثر علينا، ولا أعلم الغرض من وراء هذا الأمر بشكل مستمر، لو كان قصدهم بالحديث عن ميسي هو التأثير علينا فأنا لا يهمني ولا أهتم سوى بالمباراة، وكل ما يمكنني قوله هو إن ميسي لاعب في برشلونة ولدي أمل كبير أنه باقٍ ولن يرحل".

وعن غياب البرازيلي نيمار عن المباراة بداعي الإصابة، بيّن كومان: "لكي تكون المباراة الأفضل، يجب أن يكون أفضل لاعبي الفريقين متواجدين في التشكيلة، وبشكل عام أنت لا تعرف كيف يمكن أن تكون ردة فعل فريق يغيب عنه لاعب مهم مثل نيمار، وأتمنى تواجد كل المصابين في مباراة الإياب".

وردا على سؤال حول ما إذا كان كومان سيكلّف أحد اللاعبين بمراقبة الفرنسي مبابي، أجاب كومان: "لا أفضّل طريقة تعيين لاعب لمراقبة لاعب واحد فقط. مبابي لاعب سريع جدا وقد يصعّب الأمور بعض الشيء على الدفاع، ولكنها في النهاية مباراة بين ناديين، وليست بين ميسي ومبابي".