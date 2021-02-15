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اتحاد الترياتلون شكّل لجانه وباكورة نشاطاته في 11 نيسان

15
FEBRUARY
2021
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باشر الاتحاد اللبناني للترياتلون بوضع حجر الأساس للأنطلاق باللعبة من جديد واعطائها زخماً قوياً يعكس التغيير الجوهري  داخل اللجنة الأدارية  المنتخبة  في تشرين الأول الماضي  والمؤلفة من عناصر شابة صاحبة اختصاص وكفاءة  حيث تم انتخاب  ستة أعضاء جدد من اصل سبعة اعضاء ضمن اللجنة الادارية للاتحاد برئاسة المهندس وسيم اسماعيل .
 
وفي هذا السياق،عقدت اللجنة  الأدارية اجتماعات  مكثفة  لتنظيم العمل  وتوزيعه داخل الاتحاد  حيث  تم تشكيل  مختلف اللجان  التي باشرت بعملها  وانكبّت على تحضير تصوراتها وخطة عملها في السنوات الأربع المقبلة  والعودة بها للمناقشة داخل اللجنة الأدارية.
 
وفي ما اسماء رؤساء اللجان المؤلّفة:
 
-ألان بجاني ( نائب الرئيس) : رئيس لجنة الحكام 
-علي صباغ  : رئيس اللجنة الفنية والبطولات
-علي زيعور : رئيس لجنة المدربين
-غارين ارابكليان (امين الصندوق): رئيس اللجنة المالية والتسويق
-صلاح رباح : رئيس لجنة المنتخبات واللاعبين
 
تجدر الأشارة الى ان الاتحاد اللبناني للترياتلون أقرّ روزنامة نشاطاته  السنوية للعام الجاري  والتي تتضمن بطولات لبنان في الأكواتلون ، دواتلون ،الترياتلون بالأضافة الى سباقات الأندية الأتحادية  و البطولات الدولية.
 
وسوف يفتتح الموسم مباشرة بعد بدء المرحلة الرابعة من التعبئة العامة من خلال سباق "كأس قائد الجيش العماد جوزيف عون السنوي الثامن في الترياتلون" من تنظيم نادي الأيليت في 11 نيسان المقبل. 
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