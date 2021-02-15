living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم طرده.. لامباراد يقبض 75 ألف إسترليني أسبوعيا

15
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رغم إقالة نادي تشلسي الإنجليزي لفرانك لامبارد في يناير الماضي من مهامه مديرا فنيا للفريق، فإن المدرب الإنجليزي لا يزال يتلقى راتبا ضخما أسبوعيا من الفريق، قدره 75 ألف جنيه إسترليني، لتصبح فكرة توليه مهمة التدريب في أي مكان آخر أكثر صعوبة.
 
وعندما أقيل لامبارد من قبل تشلسي الشهر الماضي، لم يدفع النادي ما تبقى من أجر في عقده، الذي يصل إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني من الأجور المستحقة.
 
وبدلا من دفع المبلغ مرة واحدة، يحتفظ المدرب المقال براتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، على أن يستمر في تلقيه حتى يوليو المقبل، ما لم يتولى منصبا في مكان آخر.
 
وهذا يترك لامبارد في موقف، يحتمل أن يكلفه فيه أي عرض عمل يأتيه ثروة.
 
وكانت مصادر قد ذكرت أن المدرب البالغ من العمر 42 عاما، "سعيد بأخذ استراحة" من الملاعب لفترة قصيرة، وذلك بعد الإقالة التي جاءت عقب 3 مواسم شديدة الضغط، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.
 
وعانى لامبارد من تذبذب كبير في المستوى مع تشلسي، الذي تعرض لسلسلة من الهزائم والنتائج السلبية، أدت إلى تراجعه للمركز التاسع بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ولكن أبرز العوامل التي كانت سبب في عدم رضا الإدارة عليه، هو فشله في إخراج الأفضل من نجمي الفريق الجدد، وهم الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيتز، اللذان واجها صعوبة كبيرة في التألق بالدوري.
 
وفي أعقاب إقالته من تدريب تشلسي، أعلن النادي الإنجليزي تعيين الألماني توماس توخيل، مدربا للفريق. توخيل له تجربة كبيرة مع عدد من الأندية الأوروبية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout