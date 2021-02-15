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الأرجنتين.. فحص هاتفي مارادونا للتأكد من سبب الوفاة

15
FEBRUARY
2021
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تواصل السلطات في الأرجنتين التحقيق في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في نوفمبر الماضي.
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السلطات الأرجنتينية ستقوم بفحص هاتفي مارادونا من نوع "آيفون"، لقراءة رسائله الأخيرة.
 
وأوضحت أن قاضيا وافق، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على طلب الوصول إلى الهاتفين الذكيين لأيقونة كرة القدم.
 
أثير الكرة
2020.. عام رحيل الأسطورة مارادونا
 
وأكد المحققون أن العمل على الهاتفين سيبدأ في التاسع عشر من فبراير الجاري، مشيرين إلى أنهم سيبحثون عما إذا كان دييغو قد أعرب عن "مخاوف صحية" في إحدى رسائله.
 
وتأتي هذه التحقيقات فيما يحاول الادعاء العام تحديد ما إذا كانت وفاة النجم الأرجنتيني ناجمة عن الإهمال الطبي.
 
وكان القضاء الأرجنتيني فتح، في فبراير الجاري، تحقيقا بحق ثلاثة من مقدّمي الرعاية الصحية بتهمة القتل غير المتعمد.
 
يشار إلى أن دييغو فارق الحياة متأثرا بمضاعفات في القلب في الـ25 من شهر نوفمبر عن عمر يناهز 60 عاما في منزله في تيغري، شمال العاصمة بوينس أيرس.
 
وخضع أرماندو لجراحة بداية نوفمبر لإزالة ورم دموي في الرأس، وتوفي بعد بضعة أسابيع نتيجة "وذمة رئوية حادة ثانوية وفشل قصور القلب المزمن".
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