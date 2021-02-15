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بوكيتينو يكشف "كلمة السر" لعبور برشلونة.. ويشيد بأداء كومان

15
FEBRUARY
2021
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كشف المدير الفني لنادي باريس سان جرمان، مارويسيو بوكيتينو، عن أبرز معالم خطته التي سينفذها في لقاء ناديه مع برشلونة الإسباني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء القادم.
 
واعتبر بوكيتينو الثقة بلاعبي النادي الباريسي، العنصر الأكثر أهمية في هدف الفوز على "البلوغرانا".
 
وفي حديث لموقع "يويفا"، أوضح بوكيتينو: "نحتاج إلى بعض العناصر والأفكار الواضحة بخصوص كيفية الهجوم، وكيف نصد هجوم برشلونة".
 
وأضاف: "نثق دائما في لاعبينا من حيث تنفيذ مهامهم على أكمل وجه ممكن، والحصول على نتيجة إيجابية".
 
وفيما يتعلق بتأثير الهولندي رونالد كومان على أداء النادي "الكتالوني"، قال بوكيتينو: "أرى تطورا في أداء برشلونة، منذ أن تولى كومان منصبه في الكامب نو".
 
واسترسل قائلا: "يتضح لنا أن برشلونة ينتقل إلى مرحلة مختلفة، وإلى فصل مختلف في مسيرته الكروية، وما أن وصل كومان، حتى بدأ يعمل للوصول بالأداء إلى أفضل مستوى ممكن"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وتابع: "والآن وبعد مضي سبعة شهور، طبّق كومان أفكاره عمليا، والفريق يعلم ما يتوقعه المدرب. أرى بنفسي فريقا قويا يتحرك بأفكار واضحة، وبه لاعبي كرة رائعين".
 
واختتم بالقول: "هو فريق يعلم كيف ينافس على الألقاب، فريق لا يسعى سوى إلى الفوز، وعقليته مبنية على الفوز شأنه في ذلك شأن باريس سان جرمان الذي يرغب هو الآخر في المنافسة والفوز".
 
جدير بالذكر أن باريس سان جرمان يخوض اللقاء المرتقب مع غياب نجمه البرازيلي نيمار بداعي الإصابة، هذا إلى جانب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي يغيب لذات السبب أيضا.
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