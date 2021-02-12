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نيمار في منشور "حزين": لا أعرف إن كنت أستطيع الاستمرار

12
FEBRUARY
2021
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بعد إصابته الجديدة، كشف النجم البرازيلي نيمار في منشور "حزين" على صفحاته الرسمية، بأنه لا يعلم إن كان بإمكانه الاستمرار في لعب كرة القدم.
وتعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة قوية خلال مباراة فريقه باريس سان جرمان أمام كاين، ضمن منافسات بطولة كأس فرنسا، الأربعاء، مما سيبعده عن المشاركة مع فريقه في المباراة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا.
 
وكتب نيمار على موقع إنستغرام: "الحزن عظيم والألم هائل والبكاء مستمر. مرة أخرى سأتوقف لفترة عن فعل أكثر ما أحبه في الحياة وهو لعب كرة القدم. أشعر أحيانا بعدم الارتياح بسبب أسلوبي في اللعب، لأنني أمارس المراوغة وهم يضربونني باستمرار".
 
وأضاف النجم البرازيلي: "لا أعرف ما إذا كانت المشكلة هي أنا أو ما أفعله في الملعب. الأمر يحزنني كثيرا. من المؤلم أن تسمع من لاعب أو مدرب أو معلق أو أيا كان، عبارة "عليك حقا أن تضربه كي توقفه"، أو "انظر إنه يبكي"، أو "طفل مدلل".
 
وأنهى نيمار المنشور قائلا: "لا أعرف إلى متى سأستطيع الاستمرار باللعب وتحمل هذه الظروف. أريد أن أشعر بالسعادة بلعب كرة القدم فقط ولا شيء آخر".
 
وخرج نيمار من مباراة كاين باكيا، بعد عدة تدخلات قوية من مدافع الخصم ستيف ياغو، الذي استهدف نيمار طوال المباراة.
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