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في "ليلة البرونزية".. بكاء مروان محسن يثير مشاعر المصريين

12
FEBRUARY
2021
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سادت حالة من التعاطف الشديد، من جماهير الكرة المصرية بوجه عام والنادي الأهلي على وجه في مواقع التواصل الاجتماعي مع نجم الفريق مروان محسن، الذي لم يحالفه الحظ في تسديد ضربة الجزاء الثالثة للأهلي أثناء مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.
 
 
وظهرت صورة لمروان محسن جاثياً على ركبتيه ورأسه إلى الأسفل بعد نجاح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في التصدي لركلة الجزاء الأخيرة والفوز بالمباراة.
 
ورغم هرولة زملاءه للاحتفال بالفوز، إلا أن مروان ظل في وضيعته حزيناً، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هشتاغ بعنوان" ادعم مروان محسن".
 
لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري محمد مجدي أفشة، تفاعل بشكل كبير مع "الهشتاغ"، ودعم زميله في الفريق، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، قائلاً: "أقسم بالله لاعيب كبير أووي، هتفرج وتكسر الدنيا إن شاء الله يا أخويا".
 
مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، حاول بطريقته الخاصة تدعيم اللاعب ونشر صورة مروان محسن وهو على ركبتيه، مكتفياً بكتابة اسم اللاعب لدعمه.
 
الفنان المصري كريم فهمي، دخل على خط دعم مروان محسن، قائلاً:" طول ما أنت لاعب في منظومة الأهلي هفضل أساندك وضد أي استظراف أو تنمر بس عليك أنك تفوق، جمهور الأهلي في ضهر أي حد بيلبس فانلة الفريق إلى أن يخلعها".
 
هجوم متكرر
 
ويواجه مروان محسن منذ فترات طويلة، هجوماً جماهيراً وإعلامياً كبيراً، ووصل الحال ببعض المحللين الرياضيين، بمطالبة الأهلي بضرورة، إعارته أو بعيه نهائياً بداعي أنه مهاجم غير جيد، الأمر الذي دفع والده إلى الظهور في الإعلام أكثر من مره للدفاع عن نجله ومطالبة المحللين بالكف عن إيذائه بتلك الكلمات.
 
يذكر أن مروان محسن نجح في الحصول مع النادي الأهلي المصري على جميع البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، وهي بطولات الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا.
 
كما أنه شارك مع منتخب مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية 2017، و2019، وشارك مع منتخب مصر في مونديال كأس العالم بروسيا عام 2018.
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