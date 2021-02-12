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ندوة افتراضية للاتحاد اللبناني للتنس. فيصل:لا حلّ لكورونا الا باللقاح ولعودة الكرة الصفراء الى الملاعب قريباً

12
FEBRUARY
2021
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عقد الاتحاد اللبناني للتنس ندوة افتراضية (أون لاين) عبر تطبيق "زوم" دامت ساعة  بمشاركة  رئيس الاتحاد أوليفر فيصل واعضاء الاتحاد ومدربين ولاعبين وذويهم واختصاصي التجميل والاصابات الرياضية الدكتور سامي جاد تناولت  وضع اللعبة  في ظل جائحة "كورونا".ادارت الندوة عضو الاتحاد ميرنا  ابو مراد خوري التي رحبّت بالحاضرين مشيدة بخطوة الاتحاد في عقد هذه الندوة "أون لاين" للابقاء على التواصل مع عائلة اللعبة ومشيرة الى ان ندوات عدة ستعقد في المستقبل وستعود بالفائدة على الجميع من اداريين وفنيين وحكام ولاعبين وأهالي الخ..... .
 
فيصل
ثم تكلم الرئيس فيصل واستهل كلامه بتمني السلامة والصحة للجميع وقال"هدفنا من لقائنا اليوم التكاتف من اجل مكافحة وباء كورونا وحض عائلة اللعبة على اجراء اللقاح لأن لا حلّ الا باللقاح. ولقد تعرضّتُ الى اصابة بكورونا لكن من دون عوارض والموضوع  ليس مزحة .علينا القيام بحملة توعية ضمن عائلة التنس لدعم تلقي اللقاح وهي مسؤولية كبيرة تقع علينا.نخسر طاقات تدريبية كثيرة بعد مغادرة العديد من المدربين لبنان وما يهمنا هو الحفاظ على الكادر التدريبي فمن دون مدربين لا تنس. وسأوجه كلمة الى الاهل واللاعبين علينا الصبر ونحن الى جانبكم لتعود الكرة الصفراء الى الملاعب قريباً ونأمل ان يكون وباء كورونا الى انحسار وعلينا مكافحته بيد واحدة .لقاؤنا اليوم هام لنبقى في اجواء اللعبة وللتواصل مع الجميع  وستكون لنا لقاءات عدة في المستقبل  ".وتحدث عن ايلاء الاتحاد أهمية كبيرة الى فريق السيدات حيث عيّن المدرب الفرنسي-اللبناني نصري الأشقر مدرباً لفريق السيدات.لدينا استحقاق هام في ايلول المقبل اذ سنواجه البرازيل علىى الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك ضمن مسابقة كأس ديفيس والفائز يتأهل الى المجموعة العالمية اي الى مصاف دول النخبة في العالم ".
 
كتورة والداعوق وابو خليل
ثم تحدث الأمين العام ريمون كتورة فقال"لقد تواصلنا مع الاتحاد الدولي ويجب علينا اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على اللياقة البدنية وهي من الامور الأساسية في المرحلة الراهنة وسنعود الى الملاعب فور السماح الرسمي بذلك ولدينا العديد من الخطط لتطوير اللعبة لكافة الفئات العمرية"  .الكلمة الرابعة لنائب رئيس  الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية  حسان الداعوق الذي تحدث عن خطة وضعتها اللجنة الادارية للاتحاد لتفعيل اللعبة في المدارس لكن تفشي وباء كورونا واقفال المؤسسات التربوية حال دون ذلك و"سنحاول اعادة المحاولة  بين آذار وأيار المقبلين مع تشجيع الأندية على اقامة معسكرات تدريبية الصيف المقبل خاصة للفئات الناشئة".
 
بدورها تحدثت عضو الاتحاد وعضو اللجنة الفنية ناهيا ابو خليل الذي أكدت "ان الملاعب ستنبض بالحركة فور انتهاء الاقفال الرسمي  ولقد انجزنا روزنامة نشاطاتنا لعام 2021 لكن وباء "كورونا" عرقل الأمور و لدينا الآن مسودة الروزنامة وسنقرّها بصورة رسمية لاحقاً .من خططنا تفعيل قدرات الجيل الناشئ واقامة دورات للمخضرمين مع التأكيد ان لعبة التنس هي لعبة آمنة في زمن "كورونا" .
 
المدرب يوسف
الكلمة التالية لكابتن فريق كأس ديفيس المدرب فادي يوسف الذي عرض وضع لاعبي المنتخب ومعظمهم خارج لبنان من بنجامين حسن وهادي حبيب  وحسن ابراهيم  والذين يشاركون في دورات عدة كما ان جيوفاني سماحة يدرّب لاعبة مصنفة 33 في العالم اما اللاعبين الباقين فلا يستطيعوا التدريب في لبنان بسبب الاقفال .وسنقرّ خطة لاعداد فريق لبنان كأس ديفيس  للاستحقاقات المقبلة". 
الدكتور جاد
 
ثم شرح الدكتور سامي جاد باسهاب موضوع العامل البدني مستهلاً كلامه بتهنئة رئيس واعضاء اللجنة الادارية على انتخابهم في تشرين الثاني الفائت .وتحدث عن "ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وامكانية المحافظة على اللياقة البدنية عبر ممارسة الرياضة في المنزل في الوقت الراهن.واشار الى انه من الضروري اجراء تحمية متصاعدة قبل ممارسة اللعبة خوفاً من اصابة اللاعبين خاصة الناشئين والمخضرمين بعد التوقّف القسري وعلى الجميع التزام خطة تدريبية متصاعدة من اجل تفادي الاصابة .فالتحمية ضرورية في الوضعين العادي والاستثنائي وسأكشف امراً ان بيع لوازم لعبة التنس  ارتفع بنسبة عشرين في الماية في الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا لأنها رياضة آمنة ولا اختلاط واحتكاك فيها".
ثم كانت مداخلات لعدد من اهالي اللاعبين واللاعبين واجاب رئيس واعضاء الاتحاد على أسئلتهم. 
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