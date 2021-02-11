بايرن يفوز بكأس العالم للأندية

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توج فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1/صفر على تيغريس أونال المكسيكي اليوم الخميس 11 شباط في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحصوله على مونديال الأندية، التي تأجلت إلى الشهر الحالي بعدما كان مقرراً إقامتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، برهن بايرن أنه الفريق الأفضل في العالم حالياً، بعدما حقق حلم جماهيره بالحصول على السداسية التاريخية، متوجاً بجميع الألقاب التي شارك بها، ومكرراً إنجاز برشلونة الإسباني، الذي حقق الإنجاز ذاته عام 2009.

وكان بايرن حصل على الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ليأتي الدور أخيراً على الفوز بكأس العالم للأندية، التي سبق للفريق البافاري أن حصل عليها عام 2013 بالمغرب.

وارتدى الفرنسي بنيامين بافارد ثوب البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 59، لينهي بذلك أحلام تيجريس أونال، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بالفوز بالكأس، مانحاً بذلك اللقب للأندية الأوروبية مجدداً، بعدما فرضت هيمنتها على المسابقة بفوزها بالنسخة الثامنة على التوالي.

وكان تيغريس حقق إنجازاً تاريخياً بصعوده لنهائي مونديال الأندية، بعدما بات أول فريق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يحقق هذا الإنجاز، بعد فوزه 1/صفر على بالميراس البرازيلي، ممثل قارة أمريكا الجنوبية، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

في المقابل، كان بايرن قد صعد للنهائي، إثر تغلبه 1/صفر على الأهلي المصري (بطل أفريقيا) في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.