عائلة الأميرال الراحل ادمون شاغوري تشكر جميع المعزين

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بيان صادر عن عائلة الأميرال الراحل ادمون شاغوري

شكرت عائلة رئيس الاتحاد اللبناني للمحركات المائية وسفير الاتحاد الدولي للمحركات المائية الأميرال القنصل الراحل ادمون شاغوري كل من شاركها في مصابها الأليم.

وجاء في بيان صادر عن العائلة صباح الأربعاء" نود ان نشكر من شاركنا مصابنا الأليم برحيل فقيدنا الغالي الأميرال القنصل ادمون شاغوري الى العالم الآخر من فاعليات سياسية وروحية وعسكرية وديبلوماسية وقنصلية واقتصادية ومصرفية ورياضية وحزبية في لبنان والمهجر ان عبر حضور الجنازة او عبر الاتصال هاتفياً ام عبر التعبير عن الحزن وتقديم العزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر البريد الالكتروني.

وعلى رأس المعزين رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان ،وزراء ونواب حاليين وسابقين ،سفراء وقناصل حاليين وسابقين ،عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس،الطاقم الديبلوسي في سفارة الاوروغواي في لبنان،"اللقاء الارثوذكسي،مسؤولي "الليونز" في لبنان،نقيب المحررين جوزيف القصيفي والاعلاميين، الرابطة المارونية واعضاء الرابطة في لبنان ، رئيس الرابطة المارونية في اوستراليا انطوني الهاشم ،غرف التجارة والصناعة في لبنان والدول العربية ،محافظين وقائمقامين، المطران موسي سلوان ، رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رؤساء واعضاء اتحادات حاليين وسابقين، رؤساء واعضاء أندية حاليين سابقين، أصدقاء الراحل، رئيس الاتحاد الدولي للمحركات المائية رافاييل شيوللي واتحادات عربية وقارية ودولية للمحركات المائية واليخوت واللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للمحركات المائية والاتحاد اللبناني لليخوت (الراحل هو الرئيس الفخري لاتحاد اليخوت الذي ترأسه لأكثر من ربع قرن) ، رؤساء واعضاء بلديات ومخاتير ،لجنة المالكين في المجمع السياحي "دونا ماريا"، أهالي وفاعليات بلدة غزير الى جانب فاعليات اغترابية من أصقاع الدنيا وفي مقدمتها المطران انطوان شربل طربيه في اوستراليا والسفراء السابقين لسفارة الاوروغواي في لبنان.

اننا نشكر كل من وقف الى جانبنا في هذا الظرف الصعب الذي نمرّ به متمنين لهم ولعائلاتهم الصحة وان يحمي الله الجميع ".