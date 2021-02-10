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أول تعليق لأبو تريكة بعد تسببه في حرمان نجمي الأهلي من استكمال مونديال الأندية

10
FEBRUARY
2021
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اعتذر محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، لثنائي الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات، بعد تسببه في استبعادهما من استكمال مونديال الأندية.
 
وكتب أبو تريكة في "تويتر": "أنا أسف جدا والبركة في بقية الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا".
 
 
وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي في وقت سابق اليوم، حرمان الثنائي كهربا والشحات، من استكمال منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
 
وجاء في البيان: "تلقت بعثة الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم (كهربا) من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غد الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ".
 
وكانت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية، قد قررت عزل كهربا والشحات لمدة 24 ساعة، وخضوعهما لمسحة طبية عاجلة، بعد مصافحتهما لمحمد أبو تريكة الذي كان متواجدا بين الجماهير، بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ ضمن الدور نصف النهائي من البطولة أمس الاثنين، والتي انتهت لمصلحة الفريق البافاري بهدفين نظيفين.
 
ويحظر "الفيفا" خلال مونديال الأندية تعامل اللاعبين والأجهزة الفنية مع أي عنصر خارج معسكر البطولة (الفقاعة) ضمن البروتوكول الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما خالفه كهربا والشحات لرغبتهما في مصافحة أبوتريكة الذي حرص على مساندة الفريق من مدرجات ملعب "أحمد بن علي" في مدينة الريان القطرية
روسيا اليوم
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