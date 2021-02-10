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بايدن: لن أشاهد محاكمة ترامب لأن لدي التزامات

10
FEBRUARY
2021
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن لديه التزاماته الخاصة بما في ذلك مكافحة الوباء ولا يخطط لمشاهدة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.
 
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق اليوم، على إجراءات وجداول زمنية لمحاكمة ترامب، وانتقلوا إلى مناقشة دستورية العملية.
 
 
وقال بايدن للصحفيين عندما سئل عما إذا كان سيشاهد المحاكمة: "لن أفعل، وظيفتي هي الحفاظ على الناس، لقد فقدنا بالفعل أكثر من 450 ألف شخص، وسنفقد الكثير إذا لم نتصرف بشكل حاسم وسريع."
 
وأضاف الرئيس الأمريكي أن العديد من الأمريكيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الأطفال - والتركيز على هذه المشكلة يعد وظيفته.
وأردف قائلا: "مجلس الشيوخ لديه وظيفته وهم على وشك البدء فيها. أنا متأكد من أنهم سيتصرفون بشكل جيد، هذا كل ما سأقوله عن المحاكمة".
 
ويُتهم ترامب بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة، في ما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت حول وداخل مقر الكونغرس في قبل شهر.
 
ويصر الدفاع على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكابيتول، وستبحث المحكمة مسألة ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، وسيترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي باتريك ليخي.
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